Томми Пол снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

18-я ракетка мира, американский теннисист Томми Пол не примет участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Об этом сообщили в социальных сетях организаторы турнира.

Сейчас американец выступает на грунтовом турнире категории ATP-250 в Хьюстоне, где в матче второго круга встретится с немцем Янником Ханфманом.

Вместо Пола в основную сетку турнира попал испанский теннисист Хауме Мунар, 83-я ракетка мира. Также сегодня стало известно, что в турнире также не примет участия изначально заявленный соотечественник Пола, 27-я ракетка мира Себастьян Корда.

Напомним, ранее ещё несколько игроков топ-уровня снялись со стартующего на ближайшей неделе «Мастерса». Несколько дней назад это сделали испанцы Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» пройдут в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Действующим победителем турнира является теннисист из Греции Стефанос Циципас.