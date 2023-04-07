Тим: сейчас моя главная краткосрочная цель — попасть в основную сетку «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open – 2020, австрийский теннисист Доминик Тим высказался о текущей форме и об ожиданиях от грунтового сезона после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). В завершившемся вчера матче второго круга Тим уверенно обыграл американца Бена Шелтона — 6:2, 6:2.
«В прошлом и в этом году у него (Шелтона) отличные результаты. Он проводит всего второй матч на грунте. Я не могу не отметить его мощную подачу и атлетизм. Я старался использовать свой опыт игры на грунте, и он мне помог.
Чем выше отскакивает мяч, тем лучше для меня. Вчера была отличная погода: тёплая и без ветра. Мне нравятся мячи и корты здесь, они довольно быстрые. Здесь хорошо получаются вращения, которые очень подходят моей игре. Я счастлив сыграть в четвертьфинале.
Я играю всё лучше и лучше. Просто в первой части сезона не хватало результатов. Мне нравится часть сезона на грунтовых турнирах в Европе. Сейчас моя главная краткосрочная цель — попасть в основную сетку «Ролан Гаррос». Каждая победа в матче, каждое очко помогут мне в этом, так что выход в четвертьфинал — это большой шаг вперёд», — приводит слова Тима Tennis 365.
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