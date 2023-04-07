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Доминик Тим вылетел с турнира в Эшториле, уступив в 1/4 финала Кентену Алису

Доминик Тим вылетел с турнира в Эшториле, уступив в 1/4 финала Кентену Алису
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим не смог выйти в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия), уступив в матче 1/4 финала французу Кентену Алису (80-я ракетка мира).

Игра завершилась победой французского теннисиста со счётом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 18 минут. По ходу игры Тим три раза подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Алиса пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующим соперником Кентена Алиса на турнире в Эшториле станет победитель матча Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Себастьян Баэс (Аргентина, 5).

Эшторил. 1/4 финала
07 апреля 2023, пятница. 19:10 МСК
Кентен Алис
80
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Доминик Тим
111
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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