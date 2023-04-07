Доминик Тим вылетел с турнира в Эшториле, уступив в 1/4 финала Кентену Алису
Поделиться
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим не смог выйти в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия), уступив в матче 1/4 финала французу Кентену Алису (80-я ракетка мира).
Игра завершилась победой французского теннисиста со счётом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 18 минут. По ходу игры Тим три раза подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Алиса пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
Следующим соперником Кентена Алиса на турнире в Эшториле станет победитель матча Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Себастьян Баэс (Аргентина, 5).
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
20:59
-
20:30
-
20:21
-
18:45
-
17:30
-
17:18
-
17:04
-
16:55
-
16:46
-
16:34
-
16:32
-
16:15
-
15:17
-
10:22
-
09:35
-
05:41
-
03:03
-
00:56
-
00:47
-
00:28
- 6 апреля 2023
-
23:42
-
23:38
-
21:53
-
21:01
-
20:51
-
20:11
-
19:39
-
19:31
-
19:18
-
18:24
-
17:52
-
16:40
-
14:19
-
12:09
-
11:01
Партнерский контент