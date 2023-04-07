Пятничные матчи на турнире ATP-250 в Хьюстоне перенесены на субботу из-за дождя

Матчи сегодняшнего игрового дня на турнире ATP 250 в Хьюстоне были вновь прерваны из-за дождя и перенесены на завтра, 8 апреля.

Напомним, вчера организаторы турнира также столкнулись с проблемными погодными условиями. Так, были остановлены и перенесены на сегодня матчи второго круга между Джоном Иснером и Гийсом Броувером, Денисом Кудлой и Джеффри-Джон Вулфом, а также игра первого круга между Даниэлем Альтмайером и Максом Пёрселлом.

Сегодня по расписанию должны были пройти четвертьфиналы, однако погода вновь вмешалась в планы организаторов. В течение дня удалось доиграть только встречу первого круга между Даниэлем Альтмайером и Максом Пёрселлом, завершившуюся победой последнего (6:4, 3:6, 6:3). Остальные встречи второго круга не успели даже начаться из-за погоды.