Онс Жабер поддержала Анну Калинскую после её отказа от продолжения матча из-за травмы
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Тунисская теннисистка Онс Жабер поддержала россиянку Анну Калинскую после её отказа от продолжения матча из-за травмы.
«Поздравляю Анну с фантастическим турниром, желаю скорейшего выздоровления. Увидимся в полуфинале в Чарльстоне!», — написала Жабер в своих социальных сетях.
Напомним, во втором сете при счёте 6:0, 4:1 в пользу тунисской теннисистки Калинская взяла медицинскую паузу, после чего приняла решение не доигрывать матч. Продолжительность поединка составила 48 минут.
За выход в финал соревнований в Чарльстоне Онс Жабер сразится с другой российской теннисисткой — Дарьей Касаткиной, обыгравшей в матче 1/4 финала 22-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.
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