Онс Жабер поддержала Анну Калинскую после её отказа от продолжения матча из-за травмы

Тунисская теннисистка Онс Жабер поддержала россиянку Анну Калинскую после её отказа от продолжения матча из-за травмы.

«Поздравляю Анну с фантастическим турниром, желаю скорейшего выздоровления. Увидимся в полуфинале в Чарльстоне!», — написала Жабер в своих социальных сетях.

Напомним, во втором сете при счёте 6:0, 4:1 в пользу тунисской теннисистки Калинская взяла медицинскую паузу, после чего приняла решение не доигрывать матч. Продолжительность поединка составила 48 минут.

За выход в финал соревнований в Чарльстоне Онс Жабер сразится с другой российской теннисисткой — Дарьей Касаткиной, обыгравшей в матче 1/4 финала 22-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.