Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в полуфинал турнира в Боготе
Поделиться
90-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). В 1/4 турнира она обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (106-я ракетка мира) со счётом 6:4, 7:5.
Матч продолжался 2 часа и 14 минут.
По ходу игры Рахимова два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 20. На счету Сары Соррибес-Тормо ни одного эйса, 12 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести.
За выход в финал соревнований в Бовоте Рахимова сыграет с победительницей противостояния Тамары Зиданшек и Питон Стирнс.
Общий призовой фонд соревнований в Колумбии составляет $ 259 000. На предыдущей стадии турнира Рахимова обыграла Эжени Бушар.
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
05:31
-
01:47
-
01:29
-
00:40
-
00:11
- 7 апреля 2023
-
23:35
-
23:22
-
22:11
-
20:59
-
20:30
-
20:21
-
18:45
-
17:30
-
17:18
-
17:04
-
16:55
-
16:46
-
16:34
-
16:32
-
16:15
-
15:17
-
10:22
-
09:35
-
05:41
-
03:03
-
00:56
-
00:47
-
00:28
- 6 апреля 2023
-
23:42
-
23:38
-
21:53
-
21:01
-
20:51
-
20:11
-
19:39
Партнерский контент