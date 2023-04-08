Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в полуфинал турнира в Боготе

90-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). В 1/4 турнира она обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (106-я ракетка мира) со счётом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 2 часа и 14 минут.

По ходу игры Рахимова два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 20. На счету Сары Соррибес-Тормо ни одного эйса, 12 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести.

За выход в финал соревнований в Бовоте Рахимова сыграет с победительницей противостояния Тамары Зиданшек и Питон Стирнс.

Общий призовой фонд соревнований в Колумбии составляет $ 259 000. На предыдущей стадии турнира Рахимова обыграла Эжени Бушар.