Сможет ли Даниил Медведев в Монте-Карло выиграть свой первый грунтовый титул в карьере?
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Завтра, 9 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует первый в текущем сезоне грунтовый турнир серии «Мастерс». На нём в числе прочих выступит чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
До начала грунтового сезона текущий четвёртый номер рейтинга Медведев дошёл до пяти финалов подряд на хардовых турнирах, в том числе на двух «Мастерсах», и завоевал четыре титула.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли Даниил Медведев в Монте-Карло-2023 выиграть свой первый грунтовый титул в карьере?»
Напомним, у Медведева специфические отношения с грунтовым покрытием. «Это плохое покрытие, я не могу его повредить. Корт уже повреждённый», — заявлял, к примеру, Даниил в 2021 году.
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