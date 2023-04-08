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Сможет ли Даниил Медведев в Монте-Карло выиграть свой первый грунтовый титул в карьере?

Сможет ли Даниил Медведев в Монте-Карло выиграть свой первый грунтовый титул в карьере?
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Завтра, 9 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует первый в текущем сезоне грунтовый турнир серии «Мастерс». На нём в числе прочих выступит чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

До начала грунтового сезона текущий четвёртый номер рейтинга Медведев дошёл до пяти финалов подряд на хардовых турнирах, в том числе на двух «Мастерсах», и завоевал четыре титула.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли Даниил Медведев в Монте-Карло-2023 выиграть свой первый грунтовый титул в карьере?»

Напомним, у Медведева специфические отношения с грунтовым покрытием. «Это плохое покрытие, я не могу его повредить. Корт уже повреждённый», — заявлял, к примеру, Даниил в 2021 году.

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