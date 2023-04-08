Александр Зверев: я просто обожаю то, насколько сильно Медведев ненавидит грунт

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев предположил, кто в 2023 году завоюет свой первый титул ATP на грунтовом покрытии.

«Даниил Медведев. Потому что я просто обожаю то, насколько сильно он ненавидит грунт. Будет забавно это увидеть», — сказал Зверев пресс-службе ATP.

Отметим, что восьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне также назвал Медведева в качестве теннисиста, который может выиграть свой первый титул на грунте.

Завтра, 9-го апреля в Монте-Карло (Монако) стартует первый в сезоне грунтовый турнир серии «Мастерс». Медведев примет в нём участие. Отметим, что до этого момента текущий четвёртый номер рейтинга Медведев дошёл до пяти финалов подряд на хардовых турнирах, в том числе на двух «Мастерсах», и завоевал четыре титула.