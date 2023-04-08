Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Леся Цуренко — о встрече с WTA: вновь убедились, что об украинках вообще никто не думает

Леся Цуренко — о встрече с WTA: вновь убедились, что об украинках вообще никто не думает
Аудио-версия:
Комментарии

77-я ракетка мира украинская теннисистка Леся Цуренко раскрыла детали онлайн-встречи с представителями WTA. В ней также приняли участие Элина Свитолина и Марта Костюк.

«Я спросила всех присутствующих – что вы сделали, делаете или планируете сделать, чтобы предотвратить дискриминацию в отношении украинских теннисисток? Что сделала WTA для поддержания мирной обстановки в туре? На мои вопросы просто не было ответа.

Сначала я даже подумала, что, возможно, у меня проблемы с подключением к интернету, поэтому повторила свои вопросы. Но ничего не изменилось… Ответов просто не было. Никто из присутствующих не произнёс ни слова. Это вызвало шок. Мы в очередной раз убедились, что об украинских игроках вообще никто не думал, не думает и не намерен думать», — приводит слова Цуренко «Большой теннис Украины».

Материалы по теме
Видео
Арина Соболенко расчувствовалась на пресс-конференции, говоря о тренере украинки Цуренко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023