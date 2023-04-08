Леся Цуренко — о встрече с WTA: вновь убедились, что об украинках вообще никто не думает

77-я ракетка мира украинская теннисистка Леся Цуренко раскрыла детали онлайн-встречи с представителями WTA. В ней также приняли участие Элина Свитолина и Марта Костюк.
«Я спросила всех присутствующих – что вы сделали, делаете или планируете сделать, чтобы предотвратить дискриминацию в отношении украинских теннисисток? Что сделала WTA для поддержания мирной обстановки в туре? На мои вопросы просто не было ответа.
Сначала я даже подумала, что, возможно, у меня проблемы с подключением к интернету, поэтому повторила свои вопросы. Но ничего не изменилось… Ответов просто не было. Никто из присутствующих не произнёс ни слова. Это вызвало шок. Мы в очередной раз убедились, что об украинских игроках вообще никто не думал, не думает и не намерен думать», — приводит слова Цуренко «Большой теннис Украины».
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