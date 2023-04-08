Свитолина: я спросила у WTA, нормально ли присутствие Гасановой в туре. В ответ — молчание

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о причинах онлайн-встречи с представителями WTA и её итогах.

«После разговора Леси Цуренко со Стивом Саймоном вопрос об одобрении СВО внутри теннисного мира вызвал огромную негативную реакцию, нам просто нужно было выяснить, соответствует ли это реальной позиции WTA.

Мои вопросы были следующими: нормально ли это для WTA, что поддержавшая СВО Гасанова остаётся в туре? Справедливо ли это по отношению к украинкам и всем другим участницам тура? В ответ мы услышали молчание. Никаких объяснений и обсуждений.

Мы не оставим этот вопрос без внимания, потому что он связан с вопросом безопасности украинских женщин в туре. Если россияне и белорусы в туре поддерживают или оправдывают спецоперацию, как Гасанова, значит, они желают смерти нашим близким, друзьям и в конечном итоге нам самим. Является ли в XXI веке нормой пребывание в одной среде с такими людьми? Мы ждём ответов от WTA», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».