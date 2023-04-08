Павел Котов: не знаю, когда ещё сыграю в России, но в Марракеше чувствую себя как дома

114-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).
В матче 1/4 финала российский теннисист обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла (87-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3).
«Соперник был очень хорош. Он не дал мне возможности победить в двух сетах, поэтому мне пришлось сыграть на полтора часа больше. Он очень хорош, хочу поздравить его с хорошим результатом – четвертьфиналом.
Я старался показать максимум. Как вы знаете, в прошлом году здесь я выиграл свой первый матч в основе ATP. Завтра я сыграю в своём первом полуфинале. Я очень рад.
Что я могу сказать? Я из России и не знаю, когда в следующий раз там сыграю, но здесь, в Марракеше, я чувствую себя как дома. Возможно, в этом секрет моих успешных выступлений на этом турнире», — сказал Котов в интервью на корте.
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