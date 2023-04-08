Дарья Касаткина обратилась к Онс Жабер перед их встречей в полуфинале турнира в Чарльстоне

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от матча с пятым номером рейтинга Онс Жабер из Туниса в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

«Она вернулаааась! Онс, я знаю, что ты будешь делать много дропшотов, и я готова к этому.

Все знают, что Онс великолепна, все любят её. Конечно, на корте мы соперницы и всё такое, но всегда приятно разделить с ней такие моменты, как, например, полуфинал на крупном турнире.

У меня не очень хорошие воспоминания о нашем последнем с ней матче, который был в полуфинале Рима. Я проиграла с матч-пойнта. Никогда не забуду тот удар, когда я чуть коснулась линии», — приводит слова Касаткиной Tennis.com.