Дарья Касаткина объяснила, почему не поддерживает популяризацию трэш-тока в теннисе

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина после выхода в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) ответила, как относится к популяризации трэш-тока в теннисе.

«Для меня теннис – это о другом. На мой взгляд, это не будет работать. Я знаю, что это делают бойцы, баскетболисты… особенно в США, здесь это очень популярная вещь. Но мы не из США, мы попросту к этому не привыкли. Меня всегда учили, что теннис – это интеллектуальный вид спорта, и я с этим согласна», — приводит слова Касаткиной Tennis.com.

Ранее идею тренда на трэш-ток в WTA-туре, в частности, поддержали третья ракетка мира американка Джессика Пегула и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса.