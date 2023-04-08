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«Чувствую себя Шумахером». Жабер — о своей популярности в Тунисе

«Чувствую себя Шумахером». Жабер — о своей популярности в Тунисе
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Четвёртая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о своей популярности на родине.

«Это действительно удивительно. Популярность выросла, и теперь, если я выхожу выпить кофе или по делам, люди подходят ко мне и выражают слова поддержки. Когда я еду за рулём в Тунисе, меня окликают по имени. Я чувствую себя Шумахером. За рулём, понимаете (смеётся).

В Тунисе я чувствую сумасшедшую поддержку, люди смотрят мои матчи. Футбол — национальный вид спорта в нашей стране, но теперь люди больше интересуются теннисом. Это безумие!» — приводит слова Жабер Sportskeeda.

Напомним, за выход в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Онс Жабер сразится с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

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