Роман Сафиуллин потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло

102-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел пробиться в финал квалификации грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), призовой фонд которого составил € 5 779 335.

На старте квалификационного турнира Сафиуллин проиграл сербу Филипу Краиновичу (8) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Сафиуллин три раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Краиновича шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

За выход в основную сетку соревнований в Монте-Карло Краиновичу предстоит сразиться с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (6).