Шаповалов — о трэш-токе: не могу представить теннисистов, которые пытаются ругаться

30-й номер рейтинга ATP канадский теннисист Денис Шаповалов признался, что не против популяризации трэш-тока в теннисе.

«Трэш-ток в теннисе? Почему бы и нет? Хотя я не могу представить себе теннисистов, которые пытаются ругаться», — написал Шаповалов в ответ на вопрос фаната на своей странице в социальных сетях.

Идею тренда на трэш-ток поддержали третья ракетка мира американка Джессика Пегула и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса. Против практики трэш-тока в теннисе выступила восьмая ракетка мира российская спортсменка Дарья Касаткина.

Ранее стало известно, что Шаповалов не примет участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Напомним, соревнования пройдут с 9 по 16 апреля.