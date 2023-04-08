Шаповалов — о трэш-токе: не могу представить теннисистов, которые пытаются ругаться
Поделиться
30-й номер рейтинга ATP канадский теннисист Денис Шаповалов признался, что не против популяризации трэш-тока в теннисе.
«Трэш-ток в теннисе? Почему бы и нет? Хотя я не могу представить себе теннисистов, которые пытаются ругаться», — написал Шаповалов в ответ на вопрос фаната на своей странице в социальных сетях.
Идею тренда на трэш-ток поддержали третья ракетка мира американка Джессика Пегула и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса. Против практики трэш-тока в теннисе выступила восьмая ракетка мира российская спортсменка Дарья Касаткина.
Ранее стало известно, что Шаповалов не примет участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Напомним, соревнования пройдут с 9 по 16 апреля.
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
15:34
-
15:33
-
15:11
-
14:37
-
14:14
-
14:06
-
12:47
-
12:35
-
12:21
-
12:06
-
11:22
-
10:58
-
10:11
-
09:59
-
09:51
-
09:41
-
05:31
-
01:47
-
01:29
-
00:40
-
00:11
- 7 апреля 2023
-
23:35
-
23:22
-
22:11
-
20:59
-
20:30
-
20:21
-
18:45
-
17:30
-
17:18
-
17:04
-
16:55
-
16:46
-
16:34
-
16:32
Партнерский контент