Видео: Новак Джокович спародировал игровую манеру и крики Даниила Медведева

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович спародировал игровую манеру чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева.

Это произошло на мероприятии, приуроченном к старту грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Джокович провёл матч с итальянцем Янником Синнером на импровизированном корте.

В одном из розыгрышей с Синнером Джокович воспроизвёл игру Медведева: он вышел далеко за пределы корта, размашисто бил по мячу и кричал, как это делает Даниил.

На старте «Мастерса» в Монте-Карло Джокович (1) сразится с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Маккензи Макдональд (США). Медведев (3), в свою очередь, встретится либо с итальянцем Лоренцо Сонего (WC), либо с квалифаером.