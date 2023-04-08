Ольховский: для меня Жабер фаворит в матче с Касаткиной

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча первой ракетки России Дарьи Касаткиной с четвёртой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер в полуфинале турнира в Чарльстоне.

«Думаю, будет интересная игра, для меня Жабер является фаворитом, но она не показывала в этом году никаких результатов. Последние победы Касаткиной придадут ей уверенности, ведь в женском теннисе многое зависит от психологии. В этом матче тоже многое будет решать психология, думаю, встреча пройдёт в борьбе, но по игре для меня фаворит Жабер», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Полуфинальная встреча грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) между Дарьей Касаткиной и Онс Жабер пройдёт сегодня, 8 апреля, и начнётся не ранее 20:00 мск.