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Павел Котов уступил Александру Мюллеру в полуфинале турнира в Марракеше

Павел Котов уступил Александру Мюллеру в полуфинале турнира в Марракеше
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114-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов не смог пробиться в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко), уступив в полуфинальном матче представителю Франции Александру Мюллеру (126-й в рейтинге ATP).

Игра закончилась победой французского теннисиста со счётом 7:6 (7:3), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. По ходу игры Котов четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Мюллера один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В финальном матче турнира в Марракеше Александр Мюллер сразится за титул с испанцем Робертом Карбальес-Баэной, обыгравшим в полуфинале британца Даниэля Эванса.

Призовой фонд турнира в Марракеше составляет € 562 815. Его действующим чемпионом является бельгиец Давид Гоффен.

Марракеш. 1/2 финала
08 апреля 2023, суббота. 18:05 МСК
Александр Мюллер
126
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7  
6 3 		5  
         
Павел Котов
114
Россия
Павел Котов
П. Котов
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