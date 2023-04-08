Павел Котов уступил Александру Мюллеру в полуфинале турнира в Марракеше

114-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов не смог пробиться в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко), уступив в полуфинальном матче представителю Франции Александру Мюллеру (126-й в рейтинге ATP).

Игра закончилась победой французского теннисиста со счётом 7:6 (7:3), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. По ходу игры Котов четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Мюллера один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В финальном матче турнира в Марракеше Александр Мюллер сразится за титул с испанцем Робертом Карбальес-Баэной, обыгравшим в полуфинале британца Даниэля Эванса.

Призовой фонд турнира в Марракеше составляет € 562 815. Его действующим чемпионом является бельгиец Давид Гоффен.