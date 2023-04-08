Анастасия Потапова нанесла первый символический удар по мячу в матче «Спартак» — «Динамо»

25-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова посетила матч 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» и нанесла первый символический удар по мячу перед стартовым свистком.
Игра проходила на домашнем стадионе «Спартака» — «Открытие Банк Арене» — и завершилась ничьей (3:3). Представители «Спартака» также не остались в стороне и отметили визит теннисистки.
«Всегда рады видеть на домашнем стадионе, Настя!» — говорится в обращении клуба в социальных сетях.
Фото: «Спартак»
Фото: «Спартак»
Фото: «Спартак»
Фото: «Спартак»
Напомним, российская тенниситка уже не раз признавалась, что болеет за красно-белых, а также в одном из своих интервью упомянула, что её отец причастен к постройке нынешнего стадиона команды.
Ранее Потапова вышла на матч третьего круга Индиан-Уэллса с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) в футболке «Спартака», что вызвало многочисленную критику со стороны иностранных экспертов, а также первой ракетки мира Иги Свёнтек, увидевших в этом жест поддержки российского правительства в ситуации с Украиной. WTA вынесла россиянке официальное предупреждение.
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