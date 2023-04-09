Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня
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Сегодня, 9 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует первый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание первого игрового дня
Борна Чорич (Хорватия, 15) – Николас Джарри (Чили) – начало матча не ранее 15:00 мск
Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Ласло Джере (Сербия) – начало матча не ранее 16:30 мск
Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Хауме Мунар (Испания, LD) – начало матча не ранее 16:30 мск
Полное расписание матчей доступно здесь.
Турнир серии «Мастерс» пройдёт в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.
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