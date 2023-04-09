Жабер – о победе над Касаткиной: я должна поблагодарить дождь
Поделиться
Представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в полуфинале турнира в Чарльстоне.
«Я должна поблагодарить дождь. Это позволило мне немного поговорить с моим тренером, и он дал мне несколько советов и поразмышлял о том, что произошло в первом сете. Моя игра была на высоте, мне просто нужно было найти что-нибудь небольшое. Определённо, после этого я был более терпелива, больше отстаивала свою точку зрения, и это действительно помогло мне», — приводит слова Жабер официальный сайт WTA.
В финале турнира Жабер сыграет с победительницей противостояния американки Джессики Пегулы и швейцарки Белинды Бенчич.
Призовой фонд турнира в Чарльстоне женском одиночном разряде составляет $ 780 тыс.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
03:38
-
02:05
- 8 апреля 2023
-
22:57
-
22:27
-
21:46
-
20:13
-
19:46
-
19:26
-
17:51
-
15:34
-
15:33
-
15:11
-
14:37
-
14:14
-
14:06
-
12:47
-
12:35
-
12:21
-
12:06
-
11:22
-
10:58
-
10:11
-
09:59
-
09:51
-
09:41
-
05:31
-
01:47
-
01:29
-
00:40
-
00:11
- 7 апреля 2023
-
23:35
-
23:22
-
22:11
-
20:59
-
20:30
Партнерский контент