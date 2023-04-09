Жабер – о победе над Касаткиной: я должна поблагодарить дождь

Представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в полуфинале турнира в Чарльстоне.

«Я должна поблагодарить дождь. Это позволило мне немного поговорить с моим тренером, и он дал мне несколько советов и поразмышлял о том, что произошло в первом сете. Моя игра была на высоте, мне просто нужно было найти что-нибудь небольшое. Определённо, после этого я был более терпелива, больше отстаивала свою точку зрения, и это действительно помогло мне», — приводит слова Жабер официальный сайт WTA.

В финале турнира Жабер сыграет с победительницей противостояния американки Джессики Пегулы и швейцарки Белинды Бенчич.

Призовой фонд турнира в Чарльстоне женском одиночном разряде составляет $ 780 тыс.