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Рахимова проиграла американке Стирнс и выбыла с турнира в Боготе

Рахимова проиграла американке Стирнс и выбыла с турнира в Боготе
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Российская теннисистка Камилла Рахимова (90-я ракетка мира) проиграла американку Питон Стирнс (116-я ракетка мира) в полуфинале грунтового турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия).

Питон победила со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время россиянка подала шесть эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 из 11 заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Стирнс сделала пять подач навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 7 из 11 возможных брейк-пойнтов.

В финале Стирнс встретится с представительницей Германии Татьяной Марией (66-я ракетка мира).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составляет $ 259 303. Его действующей чемпионкой является Татьяна Мария.

Богота. 1/2 финала
09 апреля 2023, воскресенье. 00:25 МСК
Питон Стирнс
116
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 2
         
Камилла Рахимова
90
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Комментарии
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