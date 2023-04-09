Рахимова проиграла американке Стирнс и выбыла с турнира в Боготе
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Российская теннисистка Камилла Рахимова (90-я ракетка мира) проиграла американку Питон Стирнс (116-я ракетка мира) в полуфинале грунтового турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия).
Питон победила со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время россиянка подала шесть эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 из 11 заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Стирнс сделала пять подач навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 7 из 11 возможных брейк-пойнтов.
В финале Стирнс встретится с представительницей Германии Татьяной Марией (66-я ракетка мира).
Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составляет $ 259 303. Его действующей чемпионкой является Татьяна Мария.
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