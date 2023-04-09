Анастасия Потапова: трудно быть недовольной собой в нынешнем сезоне

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась своими ощущениями от своей игры в нынешнем году.
«Трудно быть недовольной собой в нынешнем сезоне. Сейчас нахожусь на своей лучшей позиции в рейтинге за всю мою карьеру.
Последний матч на «Мастерсе» в Майами получился плохим — я потерпела очень обидное поражение. Но это теннис, такое иногда случается и к этому всегда нужно быть готовой. Я сделала выводы из этого поражения и двигаюсь дальше. Впереди меня ждёт грунтовая часть сезона, поэтому с нетерпением жду начала турниров!», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Анастасия занимает 25-ю строчку в рейтинге WTA, это высшее достижение в её карьере. 29 марта 2023 года россиянка обидно проиграла американке Джессике Пегуле в 1/4 финала турнира серии WTA-1000 в Майами (США), имея два матчбола на подача.
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