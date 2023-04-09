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Потапова: если Свёнтек хочет меня упрекать — удачи. Мне от её жалоб ни горячо, ни холодно!

Потапова: если Свёнтек хочет меня упрекать — удачи. Мне от её жалоб ни горячо, ни холодно!
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Российская теннисистка Анастасия Потапова ответила представительнице Польши Иге Свёнтек, которая раскритиковала россиянку, вышедшую в футболке «Спартака» перед встречей с американкой Джессикой Пегулой на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Что касается поведения Свёнтек, не думаю, что она вправе осуждать людей за какие-то действия. Право выбора есть у каждого человека: вот и выйти на матч в футболке «Спартаке» было моим личным выбором. Она меня осудила, но мне от её жалоб ни горячо, ни холодно! Если она хочет меня в чём-то упрекать, то желаю ей удачи. Не обращаю на это никакого внимания», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Анастасия давно не скрывает свою любовь к московскому клубу и нередко выкладывает фотографии в форме красно-белых.

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