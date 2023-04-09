Ига Свёнтек: теннис заставил меня привыкнуть к славе и изменить мою личность
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о влиянии тенниса на её личность.
«Теннис в каком-то смысле заставил меня привыкнуть к славе и изменить мою личность. Это дало мне дополнительный толчок. Я знала, что для того, чтобы относиться к теннисной элите, нужно научится выстраивать отношение со СМИ и думать над словами, прежде чем их говорить», — приводит слова Свёнтек Tennis World USA.
Напомним, ранее Свёнтек снялась с завершившегося недавно турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Причиной такого решения стала травма ребра, которую она получила на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США), где дошла до полуфинальной стадии, уступив Елене Рыбакиной.
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