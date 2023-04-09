Видеообзор поражения Дарьи Касаткиной от Онс Жабер в полуфинале турнира в Чарльстоне

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составляет $ 780 637.

В полуфинальном матче Касаткина (3) со счётом 5:7, 5:7 уступила представительнице Туниса Онс Жабер (2). Встреча продлилась 1 час 49 минут. Жабер пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Касаткиной ни одного эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

В финале турнира Жабер сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула – Белинда Бенчич (Швейцария, действующая обладательница титула).