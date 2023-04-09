Алекс Корретха: не вижу ни одной причины, почему Медведев не может хорошо играть на грунте

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха оценил уровень чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева на грунтовом покрытии.

Напомним, у Медведева специфические отношения с грунтовым покрытием. «Это плохое покрытие, я не могу его повредить. Корт уже повреждённый», — заявлял, к примеру, Даниил в 2021 году.

«Я не вижу никаких причин, по которым Медведев не может хорошо играть на грунте. Хотя, возможно, я ошибаюсь, но он мог бы при ударе двигать своим запястьем на грунте быстрее, чем он это делает, за счёт этого он бы создавал большее ускорение и добавил бы мощи. Но победить его всё равно будет непросто. Вот что я чувствую, наблюдая за ним на грунте», — приводит слова Корретхи Eurosport.