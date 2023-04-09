Касаткина призвала проводить все матчи в закрытых помещениях после поражения от Жабер

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина негативно высказалась об условиях проведения теннисных матчей в дождливую погоду после поражения от представительницы Туниса Онс Жабер в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
Напомним, Касаткина вела в первом сете со счётом 5:3, однако матч был прерван из‑за дождя более чем на три часа. После перерыва Онс удалось перевернуть ход игры, она одержала победу со счётом 7:5, 7:5.
«Я просто хотела бы, чтобы все теннисные матчи проводились в закрытых помещениях, как в большинстве других видов спорта», — приводит слова Касаткиной Reuters.
В финале турнира Жабер сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула – Белинда Бенчич (Швейцария, действующая обладательница титула).
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