Касаткина призвала проводить все матчи в закрытых помещениях после поражения от Жабер

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина негативно высказалась об условиях проведения теннисных матчей в дождливую погоду после поражения от представительницы Туниса Онс Жабер в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Напомним, Касаткина вела в первом сете со счётом 5:3, однако матч был прерван из‑за дождя более чем на три часа. После перерыва Онс удалось перевернуть ход игры, она одержала победу со счётом 7:5, 7:5.

«Я просто хотела бы, чтобы все теннисные матчи проводились в закрытых помещениях, как в большинстве других видов спорта», — приводит слова Касаткиной Reuters.

В финале турнира Жабер сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула – Белинда Бенчич (Швейцария, действующая обладательница титула).