Стало известно, когда Карлос Алькарас планирует вернуться в тур после повреждения

Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вернётся в тур на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания), сообщает Marca. Соревнования пройдут с 17 по 23 апреля, Алькарас является их действующим чемпионом.
Ранее Алькарас снялся с грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). У спортсмена был посттравматический артрит левой руки и мышечный дискомфорт в позвоночнике.
По информации издания, в пятницу, 7 апреля, Алькарас вернулся к тренировкам и чувствует себя намного лучше. По предварительным данным, Карлос прибудет в Барселону 13 апреля.
В последний раз Алькарас выходил на корт 1 апреля. Тогда в полуфинале «Мастерса» в Майами (США) Карлос проиграл итальянцу Яннику Синнеру, из-за чего потерял первое место в рейтинге ATP.
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