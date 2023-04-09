Иван Гахов впервые в карьере сыграет в основе «Мастерса» в Монте-Карло

186-я ракетка мира, российский теннисист Иван Гахов прошёл квалификационный раунд турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, выиграв оба матча, и впервые в карьере сыграет в основной сетке престижного турнира.
Во втором матче квалификационного раунда россиянин встречался с 91-й ракеткой мира, представителем Франции Люкой Ван Ашем. Гахов обыграл соперника в трёх сетах со счётом 6:3, 0:6, 6:2. Общая продолжительность поединка составила 1 час 55 минуты. По ходу игры Гахов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Ван Аша три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В стартовом матче Гахов обыграл 49-ю ракетку мира, француза Адриана Маннарино. Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 1:6, 6:0, 6:1.
Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 9 по 16 апреля.
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