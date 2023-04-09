Стали известны потенциальные соперники Джоковича, Медведева и Рублёва на старте «Мастерса»

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 9 по 16 апреля.
Возглавил посев соревнований первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он пропустит первый раунд, а во втором сыграет либо с Иваном Гаховым (Россия), либо с Маккензи Макдональдом (США).
В основную сетку соревнований попали два российских теннисиста – Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Первый соперник Медведева определится в матче Уго Умбер (Франция) – Лоренцо Сонего (Италия). Рублёв во втором круге сыграет либо с Марком-Андреа Хюслером (Швейцария), либо с Хауме Мунаром (Испания).
Российский теннисист Карен Хачанов сыграет в первом раунде с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.
Интересные противостояния первого круга «Мастерса» в Монте-Карло:
Хуберт Хуркач (Польша) — Ласло Джере (Сербия);
Александр Бублик (Казахстан) — Александр Зверев (Германия);
Карен Хачанов (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
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