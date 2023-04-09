Стефанос Циципас: хочу выиграть третий титул

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о предстоящем выступлении в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Очень приятно вернуться к грунтовому корту. Это одна из самых захватывающих частей года, начиная с грунта в Монте-Карло, моего любимого места в мире.

Я наслаждаюсь тем, что дважды выиграл этот турнир. Мне хорошо здесь играть, мне хорошо перед своими фанатами. Жители Монако, а также итальянские и французские фанаты показали свою любовь и поддержку. И греческое сообщество. Они здесь, и я знаю большинство из них.

Я хочу выиграть третий титул. Но не буду долго думать об этом. Я чувствую себя обновлённым, потому что мы можем снова начать играть на грунте», – приводит слова Циципаса Tennisuptodate.

В первом матче второго круга турнира в Монте-Карло греческий теннисист встретится с победителем встречи Бенжамен Бонзи (Франция) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания).