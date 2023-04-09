Хуркач в тяжелейшем матче обыграл серба Джере в матче 1-го круга «Мастерс» в Монте-Карло

Польский теннисист, 12-я ракетка мира Хуберт Хуркач одержал победу над 58-й ракеткой мира Ласло Джере (Сербия) в матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Общая продолжительность матча составила 3 часа 18 минут. Хуркач обыграл соперника в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). По ходу игры Хуркач 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Джере два эйса, десять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующим соперником Хуберта Хуркача станет победитель встречи Себастьян Баэс (Аргентина) — Джек Дрэйпер (Великобритания).

Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло проходит с 9 по 16 апреля.