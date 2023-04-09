Хуркач в тяжелейшем матче обыграл серба Джере в матче 1-го круга «Мастерс» в Монте-Карло
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Польский теннисист, 12-я ракетка мира Хуберт Хуркач одержал победу над 58-й ракеткой мира Ласло Джере (Сербия) в матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Общая продолжительность матча составила 3 часа 18 минут. Хуркач обыграл соперника в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). По ходу игры Хуркач 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Джере два эйса, десять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Следующим соперником Хуберта Хуркача станет победитель встречи Себастьян Баэс (Аргентина) — Джек Дрэйпер (Великобритания).
Монте-Карло. 1-й круг
09 апреля 2023, воскресенье. 18:25 МСК
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7 7
|
|6 5
|6 5
Ласло Джере
Л. Джере
Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло проходит с 9 по 16 апреля.
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