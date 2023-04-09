Джокович — о пропуске «Мастерса» Надалем: это потеря для турнира и для тенниса в целом

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о своей подготовке к грунтовому турниру серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) и прокомментировал пропуск турнира Рафаэлем Надалем.

«Последние пару лет я привык к большим перерывам в соревнованиях, знаете ли. Я имею в виду, я вообще не играл в Америке в прошлом году, а потом снова в этом году. Но это нормально. Вы знаете, это то, что есть. Я больше тренировался на грунте, что, конечно, хорошо, если учесть грунтовый сезон.

Я выбираю соревнования, в которых хочу достичь пика, и, как хочу, прихожу в свою форму, и, как хочу, работаю в соответствии со своим графиком. И я не добился большого успеха в Монте-Карло за последние три года. Я не играл здесь в действительно хороший теннис. Поэтому надеюсь, что в этом году смогу начать сезон лучше, чем в предыдущие годы, и, надеюсь, улучшу свою форму по мере приближения к Парижу.

Пропуск турнира Надалем, конечно, в каком-то смысле потеря для турнира и для тенниса в целом, потому что он, безусловно, самый успешный теннисист на грунтовом корте всех времён. Мы знаем, сколько раз он выигрывал Монако и все другие турниры, в которых мы участвовали. Но, с другой стороны, я думаю, это возможность для всех нас, остальных, когда его нет рядом, попытаться зайти далеко и завоевать титул», – приводит слова Джоковича Tennisuptodate.