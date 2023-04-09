Джокович — о пропуске «Мастерса» Надалем: это потеря для турнира и для тенниса в целом

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о своей подготовке к грунтовому турниру серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) и прокомментировал пропуск турнира Рафаэлем Надалем.
«Последние пару лет я привык к большим перерывам в соревнованиях, знаете ли. Я имею в виду, я вообще не играл в Америке в прошлом году, а потом снова в этом году. Но это нормально. Вы знаете, это то, что есть. Я больше тренировался на грунте, что, конечно, хорошо, если учесть грунтовый сезон.
Я выбираю соревнования, в которых хочу достичь пика, и, как хочу, прихожу в свою форму, и, как хочу, работаю в соответствии со своим графиком. И я не добился большого успеха в Монте-Карло за последние три года. Я не играл здесь в действительно хороший теннис. Поэтому надеюсь, что в этом году смогу начать сезон лучше, чем в предыдущие годы, и, надеюсь, улучшу свою форму по мере приближения к Парижу.
Пропуск турнира Надалем, конечно, в каком-то смысле потеря для турнира и для тенниса в целом, потому что он, безусловно, самый успешный теннисист на грунтовом корте всех времён. Мы знаем, сколько раз он выигрывал Монако и все другие турниры, в которых мы участвовали. Но, с другой стороны, я думаю, это возможность для всех нас, остальных, когда его нет рядом, попытаться зайти далеко и завоевать титул», – приводит слова Джоковича Tennisuptodate.
- 9 апреля 2023
-
23:30
-
22:46
-
21:51
-
21:05
-
19:46
-
19:09
-
17:47
-
16:54
-
16:39
-
16:04
-
15:20
-
14:44
-
14:24
-
14:12
-
12:45
-
10:53
-
10:35
-
10:25
-
10:10
-
09:50
-
09:15
-
08:45
-
08:00
-
06:05
-
03:38
-
02:05
- 8 апреля 2023
-
22:57
-
22:27
-
21:46
-
20:13
-
19:46
-
19:26
-
17:51
-
15:34
-
15:33