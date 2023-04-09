Монте-Карло-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей первого игрового дня
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Сегодня, 9 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоялся первый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами данных соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Результаты первого игрового дня
Николас Джарри (Чили) – Борна Чорич (Хорватия, 15) – 6:2, 6:3.
Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Ласло Джере (Сербия) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
Хауме Мунар (Испания, LD) – Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.
Полное расписание матчей доступно здесь.
Грунтовый турнир серии «Мастерс» пройдёт в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.
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