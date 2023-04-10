Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей второго игрового дня

Сегодня, 10 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует второй игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание второго игрового дня
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Мартон Фучович (Венгрия) – начало матча не ранее 12:00 мск.
Стэн Вавринка (Швейцария) — Таллон Грикспор (Нидерланды) – начало матча не ранее 12:00 мск.
Бенжамин Бонзи (Франция) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания) – начало матча не ранее 12:00 мск.
Иван Гахов (Россия) – Маккензи Макдональд (США) — начало матча примерно в 13:30 мск.
Алекс де Минор (Австралия) — Энди Маррей (Великобритания) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Полное расписание матчей доступно здесь.
Турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.
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