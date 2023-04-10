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Онс Жабер — победительница грунтового турнира в Чарльстоне

Онс Жабер — победительница грунтового турнира в Чарльстоне
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Пятая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер одержала победу над 11-й ракеткой мира представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Общая продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Жабер обыграла соперницу в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 6:4. По ходу игры Жабер девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Бенчич один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Чарльстон. Финал
09 апреля 2023, воскресенье. 21:25 МСК
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4  
7 8 		6  
         
Онс Жабер
5
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

В полуфинальном матче Онс Жабер обыграла восьмую ракетку мира российскую теннисистку Дарью Касаткину.

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его предыдущей чемпионкой являлась швейцарка Белинда Бенчич.

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