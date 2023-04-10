Онс Жабер — победительница грунтового турнира в Чарльстоне

Пятая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер одержала победу над 11-й ракеткой мира представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
Общая продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Жабер обыграла соперницу в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 6:4. По ходу игры Жабер девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Бенчич один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
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В полуфинальном матче Онс Жабер обыграла восьмую ракетку мира российскую теннисистку Дарью Касаткину.
Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его предыдущей чемпионкой являлась швейцарка Белинда Бенчич.
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