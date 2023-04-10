Медведев — о планах на «Мастерс» в Монте-Карло: мне нужно найти хороший баланс

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мыслями о предстоящем грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Я определённо должен изменить свою игру, потому что мои удары слишком плоские, а грунт не позволяет мячу проходить навылет так часто. Мои противники могут использовать эти удары против меня.

В то же время невозможно кардинально изменить то, что ты делаешь, через девять месяцев или год, поэтому мне нужно найти хороший баланс, при котором это будет всё ещё моя игра с небольшими изменениями некоторых ударов в нужный момент.

Хотел бы я продолжать играть на харде, но понимаю, что на туре разные покрытия, и это хорошо, потому что кому-то лучше на грунте, кому-то на харде, кому-то на траве. Хорошо иметь разные покрытия, думаю, это хорошо для спорта», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.