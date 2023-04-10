Рейтинг WTA на 3 апреля: Свёнтек лидирует, Калинская поднялась на 8 позиций

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Лидером рейтинга по-прежнему является Ига Свёнтек из Польши. Второй идёт белоруска Арина Соболенко, третьей американка Джессика Пегула. Самый большой прогресс в рейтинге среди россиянок у Анны Калинской — спортсменка поднялась на 8 позиций. Теперь она занимает 62-е место. Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, занимающая 8-ю строчку. Вероника Кудерметова осталась 13-й, Людмила Самсонова – 15-й.
Рейтинг WTA. 10 апреля.
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 8975 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6891;
3 (3). Джессика Пегула (США) — 5735;
4 (5). Онс Жабер (Тунис) — 5031;
5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4990;
6 (6). Кори Гауфф (США) — 4346;
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305;
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3505;
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3191;
10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 3162…
13 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2360…
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2246…
17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2100…
24 (25). Анастасия Потапова (Россия) — 1679…
44 (46). Варвара Грачева (Россия) — 1179…
62 (70). Анна Калинская (Россия) — 900…
63 (63). Анна Блинкова (Россия) — 900…
88 (95). Диана Шнайдер (Россия) — 735…
92 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 712…
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