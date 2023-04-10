Рейтинг WTA на 3 апреля: Свёнтек лидирует, Калинская поднялась на 8 позиций

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Лидером рейтинга по-прежнему является Ига Свёнтек из Польши. Второй идёт белоруска Арина Соболенко, третьей американка Джессика Пегула. Самый большой прогресс в рейтинге среди россиянок у Анны Калинской — спортсменка поднялась на 8 позиций. Теперь она занимает 62-е место. Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, занимающая 8-ю строчку. Вероника Кудерметова осталась 13-й, Людмила Самсонова – 15-й.

Рейтинг WTA. 10 апреля.

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 8975 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6891;

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5735;

4 (5). Онс Жабер (Тунис) — 5031;

5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4990;

6 (6). Кори Гауфф (США) — 4346;

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305;

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3505;

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3191;

10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 3162…

13 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2360…

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2246…

17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2100…

24 (25). Анастасия Потапова (Россия) — 1679…

44 (46). Варвара Грачева (Россия) — 1179…

62 (70). Анна Калинская (Россия) — 900…

63 (63). Анна Блинкова (Россия) — 900…

88 (95). Диана Шнайдер (Россия) — 735…

92 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 712…