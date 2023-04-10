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Фрэнсис Тиафо стал победителем турнира в Хьюстоне

Фрэнсис Тиафо стал победителем турнира в Хьюстоне
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (15-я ракетка мира) обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (73-я ракетка мира) в финальной игре турнира ATP 250 в Хьюстоне (США).

Фрэнсис победил со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час и 53 минуты.

За это время американец сделал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один заработанный брейк-пойнт. В свою очередь, Этчевери выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.

Турнир в Майами проходил с 3 по 9 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 642 735 тыс. Его действующим чемпионом являлся американский теннисист Райлли Опелка. Он в прошлом году в финальном матче переиграл своего соотечественника Джона Иснера. Та игра завершилась со счетом 2:0 по партия. Опелка взял верх над Иснером со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

Хьюстон. Финал
10 апреля 2023, понедельник. 03:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
15
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 8  
6 1 		6 6  
         
Томас Мартин Этчеверри
73
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Комментарии
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