Анастасия Потапова: Медведев доказал, что достоин быть первой ракеткой мира!

24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова ответила на вопрос о российских игроках в мужском туре и отметила последние результаты первой ракетки России Даниила Медведева.

«Конечно же, я слежу за нашими ребятами в мужском туре. Не скажу, что смотрю каждый матч, но мы довольно часто встречаемся с ними на разных турнирах. Видимся и отлично все вместе общаемся.

Очень рада последним успехам Медведева: три титула за пять недель — просто потрясающий результат! Даниил не очень удачно начал сезон, но потом резко собрался и попёр вперёд. Не каждый так сможет. Медведев доказал, что достоин быть первой ракеткой мира! Думаю, что у него есть все шансы вернуться на первую позицию в рейтинге. Очень надеюсь и верю в это. Желаю Дане удачи!» — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.