Фрэнсис Тиафо снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо не примет участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Об этом сообщили в социальных сетях организаторы турнира. Вместо Тиафо в основную сетку турнира попал лаки-лузер Эмиль Руусувуори.
Напомним, накануне Тиафо стал победителем грунтового турнира ATP-250 в Хьюстоне (США), обыграв в финальном матче аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (73-я ракетка мира) — 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).
Ранее также стало известно о снятии со стартующего «Мастерса» множества других игроков топ-уровня. Сегодня появилась информация о снятии с турнира 44-й ракетки мира американца Брэндона Накашимы. Несколько дней назад это сделали его соотечественники Томми Пол и Себастьян Корда, а также испанцы Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов.
Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Циципас.
- 10 апреля 2023
-
12:36
-
10:45
-
10:15
-
10:07
-
08:00
-
05:31
-
05:04
-
00:28
-
00:01
- 9 апреля 2023
-
23:30
-
22:46
-
21:51
-
21:05
-
19:46
-
19:09
-
17:47
-
16:54
-
16:39
-
16:04
-
15:20
-
14:44
-
14:24
-
14:12
-
12:45
-
10:53
-
10:35
-
10:25
-
10:10
-
09:50
-
09:15
-
08:45
-
08:00
-
06:05
-
03:38
-
02:05