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Фрэнсис Тиафо снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Фрэнсис Тиафо снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
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15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо не примет участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Об этом сообщили в социальных сетях организаторы турнира. Вместо Тиафо в основную сетку турнира попал лаки-лузер Эмиль Руусувуори.

Напомним, накануне Тиафо стал победителем грунтового турнира ATP-250 в Хьюстоне (США), обыграв в финальном матче аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (73-я ракетка мира) — 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

Ранее также стало известно о снятии со стартующего «Мастерса» множества других игроков топ-уровня. Сегодня появилась информация о снятии с турнира 44-й ракетки мира американца Брэндона Накашимы. Несколько дней назад это сделали его соотечественники Томми Пол и Себастьян Корда, а также испанцы Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Циципас.

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