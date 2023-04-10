Серундоло обыграл Норри и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

33-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче первого круга британца Кэмерона Норри (13-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой аргентинского теннисиста со счётом 6:3, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 12 минут. По ходу игры Серундоло четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Норри один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Серундоло станет победитель встречи Максим Кресси (США) — Маттео Берреттини (Италия).
Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.
- 10 апреля 2023
-
13:24
-
13:14
-
12:36
-
10:45
-
10:15
-
10:07
-
08:00
-
05:31
-
05:04
-
00:28
-
00:01
- 9 апреля 2023
-
23:30
-
22:46
-
21:51
-
21:05
-
19:46
-
19:09
-
17:47
-
16:54
-
16:39
-
16:04
-
15:20
-
14:44
-
14:24
-
14:12
-
12:45
-
10:53
-
10:35
-
10:25
-
10:10
-
09:50
-
09:15
-
08:45
-
08:00
-
06:05