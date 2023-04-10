Серундоло обыграл Норри и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

33-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче первого круга британца Кэмерона Норри (13-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой аргентинского теннисиста со счётом 6:3, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 12 минут. По ходу игры Серундоло четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Норри один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Серундоло станет победитель встречи Максим Кресси (США) — Маттео Берреттини (Италия).

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.