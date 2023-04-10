Бонзи обыграл Сапата-Миральеса и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

50-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи одержал победу над 43-й ракеткой мира испанцем Бернабе Сапата-Миральесом и вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Игра завершилась победой французского теннисиста со счётом 6:1, 7:5. Общая продолжительность матча составила 1 час 25 минут. По ходу игры Бонзи два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Сапата-Миральеса один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующим соперником Бонзи станет действующий победитель турнира греческий теннисист Стефанос Циципас.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн.