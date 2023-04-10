Дрэйпер обыграл Баэса и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

61-я ракетка мира представитель Великобритании Джек Дрэйпер вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче первого круга аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса (32-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой Дрэйпера со счётом 6:3, 7:5. Общая продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. По ходу игры Дрэйпер шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Баэса один эйс, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.
Следующим соперником Джека Дрэйпера на турнире в Монако станет 12-я ракетка мира поляк Хуберт Хуркач.
Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.
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