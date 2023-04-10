Попырин обыграл Лайовича и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

88-я ракетка мира представитель Австралии Алексей Попырин вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче первого круга сербского теннисиста Душана Лайовича (68-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой австралийского теннисиста со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 50 минут. По ходу игры Попырин 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Лайовича два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Попырина на турнире в Монако станет 59-я ракетка мира чилиец Николас Джарри.
Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.
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