26-летний Иван Гахов впервые в карьере выиграл матч на уровне ATP

26-летний российский теннисист Иван Гахов впервые в карьере выиграл матч на уровне ATP.
Это произошло в матче первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Квалифаер Гахов неожиданно обыграл 55-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда. Поединок завершился со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:3 в пользу россиянина.
Примечательно, что Гахов сыграл в Монте-Карло лишь второй матч на уровне ATP. Первый был в 2022 году, на грунтовом турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). На тот момент лаки-лузер Гахов со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 проиграл немцу Яннику Ханфману.
После встречи с Макдональдом у Гахова три победы в шести матчах с соперниками из топ-100 рейтинга ATP. Первые две были в квалификации в Монте-Карло.
В следующем раунде Монте-Карло Гахову предстоит сразиться с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).
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