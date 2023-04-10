Энди Маррей завершил выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло в первом круге

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), призовой фонд которого составил € 5 779 335.

В стартовом матче Маррей со счётом 1:6, 3:6 проиграл представителю Австралии Алексу де Минору (14). Встреча продлилась 1 час и 28 минут. Маррей один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету де Минора один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде де Минору предстоит встретиться с немцем Ян-Леннардом Штруффом (Q).

Соревнования в Монте-Карло продлятся до 16 апреля. Их действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.