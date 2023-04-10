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Энди Маррей завершил выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло в первом круге

Энди Маррей завершил выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло в первом круге
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), призовой фонд которого составил € 5 779 335.

В стартовом матче Маррей со счётом 1:6, 3:6 проиграл представителю Австралии Алексу де Минору (14). Встреча продлилась 1 час и 28 минут. Маррей один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету де Минора один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде де Минору предстоит встретиться с немцем Ян-Леннардом Штруффом (Q).

Соревнования в Монте-Карло продлятся до 16 апреля. Их действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 1-й круг
10 апреля 2023, понедельник. 16:45 МСК
Алекс де Минор
19
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Энди Маррей
57
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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