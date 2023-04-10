Селиваненко отреагировал на победу Гахова в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход россиянина Ивана Гахова на Новака Джоковича во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
«Пример Ивана показывает, что в теннисе у каждого свой путь. Он прошёл его через «челленджеры», множество отборочных. Но если ты не сдаёшься и веришь в себя, то в конечном итоге доходишь до таких больших турниров.
Шанс сыграть с Новаком — вызов для любого игрока. Сколько теннисистов за свою жизнь играют с первым номером мира? Сам факт, что Иван дошёл до такой стадии и сыграет с Новаком, это значимая точка в его теннисной карьере. У него есть шанс показать себя. Для Новака, по сути, он «тёмная лошадка». В таких матчах всегда есть шанс показать себя», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 10 апреля 2023
-
19:23
-
19:10
-
18:44
-
18:11
-
17:54
-
17:11
-
16:24
-
15:36
-
15:27
-
15:13
-
14:44
-
14:12
-
14:09
-
13:24
-
13:14
-
12:36
-
10:45
-
10:15
-
10:07
-
08:00
-
05:31
-
05:04
-
00:28
-
00:01
- 9 апреля 2023
-
23:30
-
22:46
-
21:51
-
21:05
-
19:46
-
19:09
-
17:47
-
16:54
-
16:39
-
16:04
-
15:20