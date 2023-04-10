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Селиваненко отреагировал на победу Гахова в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

Селиваненко отреагировал на победу Гахова в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход россиянина Ивана Гахова на Новака Джоковича во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Пример Ивана показывает, что в теннисе у каждого свой путь. Он прошёл его через «челленджеры», множество отборочных. Но если ты не сдаёшься и веришь в себя, то в конечном итоге доходишь до таких больших турниров.

Шанс сыграть с Новаком — вызов для любого игрока. Сколько теннисистов за свою жизнь играют с первым номером мира? Сам факт, что Иван дошёл до такой стадии и сыграет с Новаком, это значимая точка в его теннисной карьере. У него есть шанс показать себя. Для Новака, по сути, он «тёмная лошадка». В таких матчах всегда есть шанс показать себя», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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